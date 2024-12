15 Agosto è prima di tutto un’esperienza da condividere, un momento che appartiene a tutti. Per questo motivo, abbiamo scelto di raccontarlo attraverso un videoclip che cattura la spontaneità e l’energia del pubblico durante un nostro evento live. Le immagini, girate con sensibilità e maestria da Emilio Calí, sono frammenti autentici di quel momento: noi sul palco, chi canta con noi, chi balla, chi si abbraccia o si lascia andare a un’emozione. Non volevamo nulla di costruito o artificiale: cercavamo semplicità e verità, per restituire la magia di quell’istante e il senso di connessione profonda che si crea con chi ci ascolta. I momenti del live si intrecciano naturalmente alle parole del brano, creando un racconto visivo che amplifica l’intensità di frasi come "una voce che riconosco, le braccia che mi sento addosso, il sole quando fuori è freddo".



Questo videoclip rappresenta il cuore pulsante di 15 Agosto: la musica come punto d’incontro, un’occasione per condividere emozioni sincere. La canzone nasce dalla volontà di celebrare la semplicità e quel “poco” che spesso basta per sentirsi davvero bene, un concetto che rischiamo di dimenticare, immersi come siamo in una continua e spesso estenuante ricerca di una felicità ideale e perfetta. Con 15 Agosto volevamo raccontare la gioia delle piccole cose essenziali, quelle che ti fanno sentire vivo e grato senza chiedere nulla in cambio. Ci siamo ispirati a momenti di quotidianità che per noi hanno un significato immenso: un pranzo al mare con la famiglia, le notti estive passate su una panchina a chiacchierare con un amico sotto le stelle, o il vento che entra dai finestrini dell’auto mentre sogni nuove avventure. Sono attimi

semplici, ma incredibilmente preziosi, che racchiudono tutta la bellezza e l’intensità della vita.



15 Agosto è anche un inno alla libertà e alla spensieratezza, quel senso di leggerezza

che si prova cantando a squarciagola le canzoni dell’infanzia o sentendosi parte di

qualcosa di più grande. È questo che abbiamo voluto evocare: una pausa rigenerante, un invito a fermarsi e respirare, a ricordare che, come diciamo nel testo, “basta solo questo” per stare bene.



Dal punto di vista musicale, il brano ruota attorno alla chitarra acustica, uno strumento intimo e familiare che richiama le giornate all’aria aperta e i pomeriggi senza pensieri. Il ritornello è corale, un canto collettivo che invita chi ascolta a unirsi, creando una melodia accogliente e inclusiva. Il ritmo, un midtempo caldo, è arricchito da percussioni che sembrano fatte apposta per accompagnare il battimani del pubblico, completando l’atmosfera di festa condivisa. Per noi 15 Agosto è tutto questo: un racconto musicale e visivo che scalda il cuore, un omaggio alla bellezza della condivisione e alla magia della semplicità. È un promemoria per riscoprire la gioia nascosta nei dettagli della quotidianità e un invito a vivere ogni istante con autenticità e gratitudine. In un mondo che ci spinge costantemente a cercare di più, 15 Agosto vuole ricordare che la felicità autentica si trova, spesso, proprio nelle

cose più semplici.