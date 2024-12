Il primo appuntamento si terrà a Roma il prossimo 5 dicembre e avrà come ospiti Willie Peyote e Claudym e ospiterà i dj set di Bassi Maestro, Goedi e Dj Filo. Questi ultimi saranno presenti anche nei live a Milano il 17 marzo, in cui l’headliner sarà Mecna, e nella data di Napoli a maggio 2025

Dopo il successo globale che ha coinvolto artisti da tutto il mondo Jameson Distilled Sounds, il progetto musicale coniato dal celebre brand di Irish Whiskey, arriva in Italia, con un calendario fitto di eventi da non perdere: tre grandi appuntamenti live a Roma, Milano e Napoli oltre a tre Talk & tre Studio Experience, due serate consecutive di approfondimento musicale che si terranno a Milano. Gli eventi musicali live ci accompagneranno dall’autunno alla primavera portando nelle principali città italiane artisti affermati della scena pop-urban come Willie Peyote, Mecna, Bassi Maestro e anche un talento emergente, Claudym, con l’obiettivo di offrire spazi e opportunità anche a giovani promesse che stanno cercando la loro strada e indipendenza.

Il primo appuntamento si terrà a Roma il 5 dicembre 2024 all’Hacienda, avrà come ospiti Willie Peyote e Claudym e ospiterà i dj set di Bassi Maestro, Goedi e Dj Filo. Questi ultimi saranno presenti anche nei live a Milano il 17 marzo (giorno di San Patrizio), in cui l’headliner sarà Mecna, e nella data di Napoli a maggio 2025.