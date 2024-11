Laura Pausini, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

L'ultimo album Anime Parallele è stato certificato disco d'oro. All'interno i singoli Un buon inizio, Il primo passo sulla luna, Durare e Zero

Mercoledì 27 e giovedì 28 novembre Laura Pausini si esibirà in concerto all’Unipol Forum di Assago. L’artista porterà i brani che l’hanno resa una delle stelle più scintillanti della musica a livello internazionale. Tutto quello che c’è da sapere.

Laura Pausini a Milano, i dettagli

Doppia data a Milano. Laura Pausini sarà protagonista di due grandi appuntamenti live in uno dei palazzetti più famosi del nostro Paese. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre 4.900.000 follower: “Tutti pronti per Milano? Io non ce la faccio più!”.

Laura Pausini a Milano, l’orario di inizio e la location

La voce di Ciao tornerà in concerto all’Unipol Forum di Assago, questo l’indirizzo per poterlo raggiungere: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato su Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00.