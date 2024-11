Laura Pausini in concerto a Roma, l'intervista di Sky TG24

Laura Pausini prosegue il suo World Tour Winter. Dopo il sold out di ieri sera, questa sera ancora al Palazzo dello Sport di Roma. Novembre proseguirà in Italia, poi i concerti si spostano in Europa prima del gran finale di Capodanno a Messina. L'abbiamo intervistata

La proverbiale autenticità di un'artista internazionale, unita a una carriera di successi lunga più di 30 anni che unisce trasversalmente generazioni di fans: è questa la magia senza tempo di Laura Pausini che ha incantato ieri la Capitale e tornerà a farlo anche questa sera nella seconda delle date italiane che fanno parte del suo World Tour Winter. Con lei, a sorpresa sul palco anche Aiello. Insieme, per la prima volta, hanno proposto al pubblico All’amore nostro, una performance sensualissima a due voci. Il brano, scritto per Laura dallo stesso Aiello, è contenuto nella tracklist digitale dell’album Anime Parallele, che nella sua versione spagnola ha ricevuto una nomination ai Latin Grammy 2024 come Mejor Album Vocal Pop Tradicional. "La Capitale ti mette sempre quella tachicardia che alla fine, facendo questo mestiere, vogliamo sentire tutti" racconta Laura Pausini". "Tornare qui a Roma sei volte in un anno con tutte queste persone che mi dimostrano il loro amore è una benedizione, mi sento davvero molto fortunata".

courtesy of Press Office

Un viaggio tra presente, passato e futuro Due ore e mezza di musica senza sosta, che l’artista italiana più premiata al mondo ha condiviso con un pubblico in delirio, alternando le hit più famose ad alcuni dei brani dell’ultimo album, Anime Parallele, tra cui il singolo CIAO/CHAO, pubblicato a settembre, scritto fra gli altri con Sam Smith e prodotto da Fraser T. Smith e Paolo Carta. Lo show, suddiviso in tre blocchi che ripercorrono presente, futuro e passato del suo repertorio, si arricchisce di altri due inediti che si alterneranno a sorpresa nelle varie città: Ti porterai lontano, brano scritto da Levante e All’amore nostro, firmato proprio da Aiello. "Sono felice perché Aiello è un artista davvero speciale, unico. Quella che ha scritto per me è una canzone erotica, non ho mai cantato canzoni così sensuali. Spero la gente sia felice come lo siamo noi, interpretandola insieme sul palco", racconta Laura Pausini.

Un'opportunità speciale nelle date live italiane Riservata alle date italiane l’iniziativa "Il mio palco, il tuo palco": Laura Pausini ha scelto di regalare a otto giovani promesse della musica italiana l’opportunità di esibirsi come opening dei suoi concerti in Italia. La scelta è avvenuta attraverso una ricerca online da parte della stessa Laura, che ha selezionato personalmente gli artisti, premiando talento e autenticità. I primi quattro artisti sono STE, Leonardo Lamacchia, Guera ed Erio ad aprire le tappe di Eboli, Bari, Roma e Livorno, mentre nelle prossime settimane verranno svelati i nomi dei talenti che apriranno le date di Pesaro, Milano, Torino e Messina.

Il gran finale a Messina, a Capodanno Completato il tour in Italia a novembre, a dicembre Laura Pausini farà tappa a Marsiglia, Malaga, per la prima volta a Pamplona, e poi Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado e Lubiana. Il gran finale è uno speciale show di Capodanno, ultima delle tre date previste in Sicilia, regione che Laura ha voluto omaggiare scegliendo Messina come ultimo step di questa tournée la cui direzione artistica è firmata dalla stessa Laura con Luca Tommassini. La direzione musicale è invece di Paolo Carta, le luci di Francesco De Cave e lo styling di Susanna Ausoni. Al fianco di Laura sul palco una band di 7 musicisti e 4 coristi, e un corpo di ballo di 4 ballerini, la cui immagine è curata per tutti da Amina Lombroni, mentre i contributi video degli schermi sono realizzati da Eddy Angelelli e il suo team. Insieme, per uno show itinerante che continua a emozionare.