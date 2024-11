Un nuovo album, Blindness, in arrivo il 21 febbraio 2025. Un tour con Nick Cave & The Bad Seeds che li ha portati anche in Italia, dove si sono fatti conoscere e apprezzare. La passione per l’essere una band che, per ciascuno di loro, è fondamentale per il prosieguo della creatività e crescita anche individuale: in occasione dell’unica data italiana del The Wild God Tour abbiamo incontrato The Murder Capital, gruppo rock & post-punk irlandese: “Le canzoni del nuovo album? Nick Cave ne ha ascoltate alcune”