Met, rimettersi in gioco partendo dalla Metropolitana: il video

Il progetto MET è nato circa due anni fa: avevo in mente un’idea di musica che potesse essere ballata, per chi vuole ballarla, ascoltata per chi vuole ascoltarla, fondendo l’elettronica con suoni acustici, la musica internazionale con il cantautorato italiano. Metropolitana è il secondo tassello di MET, un singolo dalle sonorità elettro/pop che richiama il sound di città americane come Miami o Los Angeles. Infatti, per la prima volta da quando scrivo canzoni il titolo del brano è stato dato al sound e non alle parole, la parola Metropolitana non è presente nel testo. Questo è un aneddoto che vale la pena di raccontare: il titolo è stato dato dal producer Stefano Leo, mentre stavamo chiudendo la prima session di registrazione ed io ero andato un attimo via così lui non conoscendo il titolo ha chiuso il brano dando il nome Metropolitana perché il sound che avevamo costruito e che lui aveva in mente lo riportava in queste grandi città americane.



Nella produzione se ascoltate bene è stato inserito un pattern di sottofondo con voci che parlano per strada. Da qui nasce anche l’idea di fare un videoclip girato nella mia terra, la Puglia, un video girato interamente in spiaggia, nel mare, che punta appunto a confondere l’ascoltatore anche rispetto titolo della canzone. Il video racconta della possibilità di scegliere, e in questa scelta ci sono infinte strade che noi rincorriamo, ma potremo sempre e solo prendene una così come ci saranno strade che non percorreremo mai, anche se sono li molto vicine a noi. La possibilità di scegliere è la nostra forma di libertà più grande. La possibilità di cambiare tutto, di cambiare la nostra vita, partire, ricominciare, amare, lasciare, provare a vivere davvero.

Ecco con questo brano voglio solo dire a tutti, siamo fortunati abbiamo la possibilità di scegliere, scegliamo ogni giorno la felicità, i sogni e la libertà che ha svariate forme,

troviamo quella più adatta a noi.