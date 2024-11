Sono davvero entusiasta di presentarvi in anteprima il videoclip di Sereno Variabile. Questo singolo è molto importante per me, perché rappresenta l’unione tra la mia volontà di raccontare in modo sincero le sfumature di un amore che avrebbe potuto brillare, ma che è stato offuscato dai rimpianti e dalle incertezze, ed un genere che amo molto, il country-pop. È un brano che parla del valore del tempo, delle scelte che abbracciamo nel corso della vita e di tutto ciò che avremmo potuto fare diversamente. Sereno Variabile è nato da una riflessione personale: spesso ci troviamo a guardare indietro e a chiederci cosa sarebbe successo se avessimo agito in modo diverso, se avessimo avuto più coraggio o consapevolezza. Ma la verità è che il passato non si può cambiare, e ciò che conta davvero è il modo in cui scegliamo di vivere il presente. Con questa canzone, voglio invitare chi ascolta a non perdersi nei rimpianti, ma a vivere ogni momento con pienezza, perché è l’unico vero tempo che abbiamo a disposizione.



Il videoclip, girato a Milano nei Multiset Studio Bicocca e diretto da Andrea Artioli con la fotografia di Bronny, ha saputo dare forma visiva alle emozioni che ho cercato di trasmettere nel testo. Le immagini giocano con luci e ombre, riflettendo le oscillazioni di un amore “sereno e variabile” come il titolo suggerisce, e ogni scena chiama lo spettatore ad aprirsi ai sentimenti che spesso restano nascosti nel cuore. Mi piace pensare che il video, con la sua atmosfera intima, permetta a chi guarda di immergersi nella storia e di riflettere sulle proprie esperienze.



Musicalmente Sereno Variabile è un omaggio alle sonorità internazionali del country-pop, uno stile che sento particolarmente vicino e che credo abbia una forza espressiva unica. Ho voluto mantenere l’autenticità del genere, ma allo stesso tempo inserirvi una vena personale, rendendo il pezzo accessibile a tutti. Sono convinto che la musica, quando è sincera, possa diventare un rifugio prezioso e aiutare ad elaborare le nostre esperienze, quelle felici, ma anche quelle dolorose. E questo perché, nella musica, non c’è bisogno di fronzoli o artifici: ho voluto raccontare questa storia con semplicità, in quanto sono convinto che sia proprio questa semplicità a rendere le emozioni vere e palpabili. Mi piacerebbe far sentire chi ascolta il pezzo in uno spazio sicuro, un posto in cui poter riflettere sul proprio percorso per trovare la forza di andare avanti, nonostante le difficoltà e le incertezze.



Ringrazio di cuore Sky TG24 per questa opportunità, e spero che il pubblico possa apprezzare Sereno Variabile per quello che è: una canzone che parla di vita, di amore e di tempo. Con questo singolo voglio ricordare a tutti che, anche nei giorni più incerti, c’è sempre spazio per la speranza e per un nuovo inizio. È un invito a non dimenticare il valore del tempo che abbiamo e a vivere ogni istante con il cuore aperto, senza rimpianti.