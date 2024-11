Milano Music Week celebra i 25 anni di NuN Entertainment

Venerdì 22 novembre, alle ore 18.30, presso Detune di Milano, nell'ambito della Milano Music Week, ci sarà l'appuntamento NUN: la festa dei 25 anni, un evento speciale che celebra i 25 anni dell'etichetta discografica indipendente fondata dal produttore discografico Stefano Senardi nel 1999.



Il nome NuN trae ispirazione dalla lettera ن dell’alfabeto arabo (pronuncia italiana: "nun"), simbolo di resurrezione, di nuova nascita, del passaggio a un nuovo stato. Questo "passaggio" è chiaramente indicato dalla forma della lettera nun: la metà di una circonferenza, che evoca l'arca galleggiante sulle acque, e un punto centrale che simboleggia il germe del rinnovamento, richiamando anche la storia della balena che salvò Giona.



Nel corso degli anni NuN Entertainment è diventata un punto di riferimento nel panorama musicale italiano, lanciando artisti come Feel Good Productions, Cousteau e il progetto rivoluzionario 1 Giant Leap che coinvolse un centinaio di artisti attraverso tutti i continenti. Tra i suoi successi più significativi c'è l'album “Home” dei Simply Red, che nel 2004 è stato l'album straniero più venduto in Italia. L'etichetta ha realizzato album tributo come "Voli imprevedibili" dedicato a Franco Battiato e e raccolte tematiche album come "Corso Como 10", "Es Hotel" e "Ketumbar", “Quattrocento”, “Shambala”, “Costume National” oltre a colonne sonore iconiche come "Paz!", composta per il film omonimo di Renato De Maria sulla vita e sulla storia di Andrea Pazienza. Ha anche rilanciato il grande Nicola Arigliano, producendo tre album e un DVD, e conquistando il premio della critica al Festival di Sanremo nel 2005. NuN Entertainment, inoltre, ha pubblicato l'opera omnia del teatro canzone di Giorgio Gaber, ha prodotto dischi per artisti come Pino Marino, Otto Ohm, Paola Turci, Diego Mancino, Alice, Mauro Pagani, Govinda, Jimmy Villotti, Musica Nuda (Petra Magoni e Ferruccio Spinetti) ha distribuito le antologie curate da Fabio Volo “Il Volo del mattino” e il catalogo della Quango. In collaborazione con Radio Fandango di Domenico Procacci, NuN Entertainment ha realizzato, tra gli altri, i lavori dell’Orchestra di Piazza Vittorio, Gianmaria Testa, Ginevra Di Marco, Massimo Zamboni, Nada, Pacifico, Banda Osiris, Ascanio Celestini, Luigi Cinque, Giuni Russo, Radiodervish, Virginiana Miller, Sinead O’ Connor, Mauro Ermanno Giovanardi, Enzo Gragnaniello. Ha prodotto DVD delle apparizioni televisive di Giorgio Gaber, il tributo a Sergio Endrigo “Ciao Poeta”, la raccolta completa del Quartetto Cetra, tutti i materiali video e le apparizioni televisive relative a Luigi Tenco e il dvd dello spettacolo “Guarda che luna” (Banda Osiris, Enrico Rava, Stefano Bollani, Gianmaria Testa, Enzo Pietropaoli, Piero Ponzo). La NuN Entertainment di Stefano Senardi ha chiuso nel 2004.