Etta porta in concerto a Milano il suo album Scemi e Contenti

Il 29 novembre Etta, una delle voci più potenti e innovative del panorama musicale italiano, sarà protagonista di una serata unica al Legend Club di Milano dove presenterà dal vivo il suo album Scemi e Scontenti (LEGGI L'INTERVISTA). Non sarà un semplice concerto, ma un evento intenso, coinvolgente e inclusivo, un’occasione per sentirsi rappresentati e connessi attraverso la musica. Con il suo sound che mescola rock, nu metal e influenze moderne, Etta è pronta a portare sul palco un’esperienza autentica, arricchita da testi che sfidano gli stereotipi, trattando tematiche profonde e autentiche come l’emancipazione della donna, l’omofobia, il razzismo, i disturbi di personalità e la libertà. La sua musica rappresenta una voce fuori dagli schemi, capace di abbattere barriere e toccare corde emotive universali. Etta fa infatti della sua musica un mezzo per il cambiamento e per avvicinare tutti coloro che non si sentono rappresentati dalla società odierna che banalizza i seguenti temi e che continua ad emarginare i “diversi”. Insomma si prevede uno show che non si limiti soltanto a creare unione e a promuovere musica ma a lanciare dei messaggi di speranza e di pace.

Ad arricchire la serata ci saranno diversi ospiti tra cui Le Bambole di Pezza, IN6N, VIPRA e Camilla PNK, che si occuperà anche dell’ opening act scaldando il pubblico. Dopo il live è previsto un DJ set che manterrà alta l’energia fino a notte fonda. Etta si esibirà in full band e sul palco con lei ci saranno alla chitarra V-rus, che è anche il produttore di tutti i brani di Etta, al basso Mars Seajail e alla batteria Alfonso Mocerino. Una band rodata reduce da un tour pieno e intenso che promette un live esplosivo e irripetibile, capace di travolgere il pubblico con la sua carica emotiva e la sua potenza espressiva. Un evento unico, dove la musica e il messaggio di Etta si uniranno per creare una serata memorabile.