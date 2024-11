Dario Sansone presenta il brano I'm Walking: il video

Quando mi è stato proposto di collaborare con il rapper Nachelo ad una versione alternativa di I’m walking, main song del film Criature, non sapevo cosa ne sarebbe venuto fuori, non ci conoscevamo. Questo esperimento ha abbattuto le distanze apparenti di genere e generazione, scoprendoci più simili di quel che credevamo. Il pezzo è un omaggio all'anima tormentata di Mimmo, il protagonista del film ed il videoclip, realizzato da Studiomaker per la regia di Luigi Rotondo, ai suoi luoghi. La canzone è una dedica a tutte quelle anime che, pure nel bel mezzo di una tempesta, riescono a tenere salda la rotta e ostinatamente continuano sulla propria strada, inseguendo le proprie visioni. La copertina è venuta fuori dai pennelli da sola, era già tutto lì. Nella versione dei titoli di coda, il brano indossa un vestito diverso, con sonorità in bilico tra urban e trip-hop, arricchito dalla collaborazione del rapper Nachelo, penna sincera e contemporanea della periferia di Napoli e vero esempio del ruolo salvifico dell’arte.