A sette anni dall’ultima esibizione in Italia, la percussionista e compositrice Marilyn Mazur porta in esclusiva nazionale a Catania e Palermo il progetto Shamania che la vede affiancata alla sua jazz band tutta al femminile fondata nel 2015. Appuntamento il 12 novembre al Teatro Metropolitan di Catania e il 13 novembre al Teatro Golden di Palermo

Shamania, le mille sfumature della musica

Dal waterphone, che combina i principi del tamburo ad acqua tibetano, del lamellofono africano e del violino a unghie del XVIII secolo, ai tamburi in terracotta udu, vari bongo, congas, kalimba, tamburi e gong accordati provenienti da tutto il mondo, fino al corno di capra norvegese: la straordinaria ricchezza di timbri, insieme agli altri strumenti dà vita all'inconfondibile suono Shamania e, con i ritmi brillanti, costituisce il marchio di fabbrica di Marilyn Mazur. Una musica rituale con un inconfondibile istinto per dialoghi, assoli e improvvisazioni straordinari, nonché il linguaggio musicale personale di Marilyn Mazur che si estende in un mondo che va ben oltre il jazz.

La storia di Shamania

Shamania è nata quando il Copenhagen Jazzfestival ha suggerito a Marilyn Mazur di far rivivere il suo vecchio gruppo di teatro musicale Primi Band (dagli anni '80, con Lotte Anker). La Mazur adorava l'idea di creare un nuovo grande gruppo con alcune delle straordinarie musiciste dell’oggi per presentare una versione totalmente nuova delle idee di Primi: una comunità femminile rituale, organica, cacofonica e selvaggia attorno a forza primitiva, voci, ritmo, buona energia e movimento.

I primi concerti nel mondo e la base in Danimarca

Shamania si è esibito per la prima volta l'8 luglio 2015 al Copenhagen Jazzfestival e da allora ha suonato in molti grandi festival in Europa. Shamania è un'orchestra/teatro musicale con base in Danimarca e musiciste provenienti da Danimarca, Svezia e Norvegia, una miscela di amiche musiciste della Mazur e nuove conoscente come la danzatrice norvegese Tine Aspaas, che aggiunge una dimensione di ulteriore interesse all'espressione visiva. Il progetto ha ricevuto il sostegno del Danish Arts Council e di altre organizzazioni. Shamania ha registrato un album nel 2017, rilasciato su RareNoiseRec. nel febbraio 2019.