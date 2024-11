Nessuno Escluso, in fuga dall'oblio come un Incontro di Boxe: il video

Incontro di boxe è il nostro terzo singolo firmato come i precedenti, in collaborazione con la label/management Sorry Mom! Nasce in una di quelle notti insonni, quando gli occhi, di chiudersi, non ne hanno proprio voglia e senza un perché, ti ritrovi nel letto, conscio e sudato, in attesa che qualcosa accada; e qualcosa accade sempre. Accade che i tuoi mostri, i tuoi scheletri nascosti nell’armadio del subconscio vengono a farti visita e la realtà del quotidiano in quel momento si sgretola sotto i tuoi piedi, facendoti cadere nell’oblio dell’incertezza dove la vita non appare più immutabile e statica, ma un terrificante mare in tempesta che ti lascia impietrito, incassando colpi bassi in attesa del ritorno della luce del mattino, salvifica, a riportarti al quotidiano, così sicuro e solido ed apparentemente immutabile.



La produzione è stata affida a Francesco Foderà del Koan Studio di Firenze con il quale abbiamo già prodotto i due precedenti singoli, "Liberazione 64" e "Catene".

Questo nuovo brano segna ancora un volta la nostra volontà di voler affrontare temi intimi, incertezze e paure della vita di tutti noi, dando come chiave di lettura una visione molto personale dei fatti e delle emozioni provate in un determinato istante ed utilizzando sempre e comunque la musica rock come elemento strutturale portante di qualsiasi urgenza e di qualsiasi necessità di trasmettere qualcosa.



Per noi fare musica è in primo luogo necessità di comunicare e lo facciamo mettendoci a nudo, mostrando il nostro lato più debole, più vulnerabile. Il video è stato girato a metà luglio 2024 fra Firenze città e dintorni, da Peppe Catalanotto, sotto un sole che spaccava le pietre di campagna e l’asfalto di città. Infatti è curioso sapere che il set nel campo è stato preparato la mattina presto, ma già a metà mattinata abbiamo dovuto abbandonarlo per il caldo insopportabile. Nel pomeriggio poi una pioggia torrenziale ci ha sorpresi e siamo dovuti correre ai ripari con teli e teloni per coprire l’attrezzatura, ma fortunatamente un tramonto fantastico ci ha regalato una luce perfetta. Attraverso le immagini volevamo dare il senso della mutabilità della vita: le cose sembrano spesso statiche, la realtà granitica, ma poi, senza parlarne con nessuno e tenendoci il segreto tutto per noi, ci si accorge della verità, che tutto è in continuo movimento, espansione e contrazione e la cosa più semplice che l’uomo possa fare per trasmettere questo messaggio, questo senso di incessante cambiamento, è muoversi, camminare, girare su se stesso, bruciare energia e dentro i suoi occhi far scorrere il paesaggio intorno.



Il video suggerisce così che le nostre vite si muovono, sono in continuo cambiamento e sta solo a noi decidere verso dove dirigerci. Noi, come band, vogliamo continuare questo tipo di percorso ed "Incontro di Boxe" è solo una tappa del nostro viaggio, consci del fatto che sono le emozioni che ci mettiamo dentro, e non la musica in sé,

che possono far scoprire un angolino ancora inesplorato di questo grande mare che è il rock.