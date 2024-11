Raf, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Raf, tutto quello che c’è da sapere sul concerto

Grande attesa per la serata in cui Raf festeggerà quarant’anni di carriera. Dal 1984 ad oggi il cantautore ha collezionato grandi successi: dalla hit internazionale Self Control al duetto Gente di mare con Umberto Tozzi classificatosi al terzo posto all’Eurovision Song Contest 1987.

Nel corso degli anni Raf ha partecipato in gara al Festival di Sanremo: nel 1988 con Inevitabile follia, nel 1989 con Cosa resterà degli anni ’80, nel 1991 con Oggi un Dio non ho e nel 2015 con Come una favola. Tra gli album più amati dell'artista troviamo sicuramente Sogni... è tutto quello che c’è, Cannibali e Cosa resterà...