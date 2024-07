Fast Boy e Raf offrono leggerezza e libertà col singolo Wave

Si intitola WAVE il singolo nato dalla collaborazione tra lo straordinario duo internazionale FAST BOY e uno dei più importanti artisti italiani, RAF, che qui presta la sua voce per l’inconfondibile refrain di uno dei suoi più grandi successi, Self Control, brano che ha segnato l’inizio della sua brillante carriera e che verrà celebrato con un tour nei club e un concerto evento dell’artista all’Unipol Arena di Milano l’8 novembre insieme a tanti ospiti e amici. La collaborazione tra i due artisti nasce da un’idea di Giacomo Maiolini, fondatore e presidente nonché cuore pulsate di Time Records, la label indipendente italiana che ha venduto più dischi nel mondo, collezionando anche miliardi di stream. Maiolini ha intuito le affinità e il potenziale artistico, e il risultato è stato la produzione di un brano che ci travolgerà in un vortice di energia musicale.



WAVE trae ispirazione dal classico per antonomasia degli anni 80, inno alla leggerezza e al senso di libertà, e vero e proprio fenomeno che ha segnato la storia della disco in Italia e nel mondo. Il mood e le sonorità pop dance del nuovo singolo, nell’esclusivo stile di FAST BOY, e un testo inedito, uniti all’interpolazione del refrain di “Self Control” cantato nuovamente da RAF, fanno di WAVE un brano attualissimo, che combina il meglio dell’energia elettronica con l'atmosfera unica dei favolosi ottanta, apprestandosi a diventare la hit dell’estate 2024. WAVE (etichetta Time Records, in collaborazione con Virgin/Universal sul mercato internazionale) sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming digitale, a partire da venerdì 12 luglio.