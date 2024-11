Addio a Renato Serio, maestro della musica italiana. Aveva 78 anni

RENATO ZERO, UN SODALIZIO INDISSOLUBILE

Renato Serio ha stretto uno storico sodalizio con Renato Zero a partire dall'album "Via Tagliamento 1965-1970" (1982) diventando uno dei principali collaboratori, tra arrangiamenti e direzione d’orchestra. I primi tre brani firmati da Serio per il cantautore romano arrivano nel 1987: "Souvenir" e "Più o meno", incisi sull'album "Zero", e "O Dino o Sauro", uscito successivamente ne "La coscienza di Zero" (1991). Serio sarà poi co-autore del brano sanremese "Ave Maria" (che diresse anche sul palco), che nel 1993 portò Zero al quinto posto del Festival. Da lì seguirono tanti altri brani, composti o prodotti da Serio, e soprattutto la direzione delle varie orchestre che negli anni hanno accompagnato con successo i tour di Renato Zero. Tra i tormentoni opera di Serio spicca l'arrangiamento live orchestrale del medley "Triangolo / Mi Vendo", riproposto da metà anni '90 in poi per il successivo ventennio. Nel 2000 Serio diresse anche l'orchestra del programma tv "Tutti gli Zeri del mondo", concepito e condotto da Zero, mentre un paio di anni prima aveva scritto il brano "Matti", poi sigla del programma "Ciao Darwin", condotto dalla coppia Paolo Bonolis -Luca Laurenti su Canale 5. L'ultima grande collaborazione live tra i due Renato è stata per lo spettacolo di "Zerovskij - Solo per amore", con Serio e la sua nutrita orchestra che hanno accompagnato in tour Zero, mentre due anni dopo il percorso si concluderà con "Zero il folle", la cui orchestra diretta da Serio era registrata e veniva trasmessa sul ledwall.