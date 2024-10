Diodato in concerto a Bologna, la possibile scaletta

Diodato è attualmente in tour nei teatri. Atteso mercoledì 30 ottobre al Teatro EuropAuditorium di Bologna, ha scritto su Instagram: "Mi avete dato la vostra fiducia e spero davvero che questi concerti la stiano ripagando. Per me ogni sera è un viaggio indimenticabile e vi sarò per sempre grato per questo".

Diodato in tour

Il primo tour di Diodato nei teatri ha registrato il sold-out quasi ovunque.

Cosa aspettarsi dai suoi concerti? Uno spettacolo intenso, onirico e insieme fisico, caratterizzato da un forte legame col pubblico, spesso chiamato a diventare parte integrante dello show.

La direzione artistica del tour è affidata a Filippo Ferraresi, regista e direttore artistico parte della compagnia teatrale Dragone, con all'attivo numerose produzioni in tutto il mondo. Musica e teatro si fondono insieme, durante i concerti di Diodato: al posto dei classici fari da concerto ci sono luci teatrali, e la scenografia è costituita da pannelli di plexiglass che sovrastano il palco.

Sul palco, insieme a lui, Rodrigo D’Erasmo (violino, arpa elettrica, percussioni), Gabriele Lazzarotti (basso), Alessandro Comisso (batteria), Simona Norato (tastiere, percussioni, chitarra elettrica, cori), Lorenzo Di Blasi (piano, toys e cori) e Andrea Bianchi (chitarre elettriche e acustiche e cori).