Costa, il viaggio riparte da Acqua con le Dita: il video

Acqua con le dita è il brano con cui ho scelto avviare un percorso di musica nuova. E credo che, finora, sia la canzone in cui sono maggiormente riuscito a trovare un equilibrio tra la mia poetica e il suono che voglio far venire fuori. Quello a cui aspiro è trovare il modo migliore per far convivere la malinconia che fa parte di me e che trapela dai miei testi con una scrittura più leggera e “immediata”, che possa toccare più corde possibili e che riesca a creare empatia nell’ascoltatore.

Il videoclip è una bellissima animazione realizzata dai miei amici Gaia Russo e Luca Farinelli che si sono occupati rispettivamente dei disegni e della post-produzione: ho avuto la fortuna di poterli coinvolgere e sono stati capaci di descrivere perfettamente tutte le sensazioni che volevo esprimere nel brano grazie all’atmosfera “pastellata” che sono riusciti a creare per dare vita a tutte le immagini presenti nel testo. È stato un lavoro difficile e lungo, che ha richiesto ben 2000 disegni, alcuni direttamente su riprese video realizzate precedentemente, tutti fatti a mano.

Per questo brano e per quelli che seguiranno è stato fondamentale l’incontro e l’apporto del produttore Santa Barbara. Con Acqua con le dita torno a pubblicare dopo un po’ di tempo, e torno a farlo con una progettualità che fino a ora non ero mai riuscirò ad avere. Si inizia da questo brano per passare presto a un EP, registrato solo con chitarra, voce e quartetto d’archi.