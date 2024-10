Venezia Sounds, un party per Tomaso Cavanna e a supporto della ricerca

”Venezia Sounds”, richiamandosi ai concerti allora organizzati con Medicine Rocks all’Abbazia della Misericordia di Venezia e poi all’Alcatraz di Milano, finanzierà la ricerca sull’immunoterapia condotta dal team del Laboratorio di Immunologia molecolare di Humanitas Research Hospital, sotto la guida del Professor Antonio Sica. Come 5 anni fa infatti, il ricavato della serata sarà totalmente assegnato alla Fondazione Humanitas per la Ricerca e destinato a sostenere gli studi del team che da anni indaga, con importanti risultati, il rapporto tra tumori e sistema immunitario, ricercando nuovi bersagli terapeutici per la riattivazione delle difese antitumorali. “La prematura scomparsa di Tomaso Cavanna ci ha chiamati fin da subito a riflettere sulla fragilità della vita e la necessità di un impegno costante per sostenere la ricerca e sensibilizzare l’opinione pubblica" spiega Inti Ligabue, Presidente della Fondazione Giancarlo Ligabue. "Come famiglia Ligabue siamo impegnati in questo da cinquant’anni, prima con l’Airc, quando molte malattie apparivano ancora incurabili, oggi con Fondazione Humanitas. Ora i progressi in campo medico sono costanti ed è fondamentale supportarli e trovare nuovi modi per divulgarli. È straordinario vedere come tanti protagonisti del mondo della musica abbiano risposto alla nostra chiamata senza esitazione e con entusiasmo. La musica è un linguaggio universale e può essere uno straordinario veicolo per creare sostegno e dare voce alla speranza.”

Tomaso Cavanna, il vero collante di una serata magica

"Essere il direttore artistico di questa manifestazione" ha raccontato Samuel Romano "non solo consacra la mia amicizia per Tomaso, per la sua famiglia e per tutti i suoi amici che ormai sono anche i miei amici, ma suggella definitivamente un amore incondizionato che ora provo per questa città. Il vero direttore artistico di questa manifestazione è proprio Tomaso Cavanna che ha radunato intorno a sé persone che oggi si uniscono per ricordarlo, con musica, parole ed azioni nella città più bella del mondo, Venezia.” "Ma Venezia Sounds non è solo per Tomi, è anche per Manuel, per Valerio, per Giovanna e per tutti gli amici e gli affetti che spesso, troppo spesso e troppo giovani, sono mancati a causa di una malattia che sempre di più deve diventare curabile" ha aggiunto Edy Campo, Presidente Associziazione Medicine Rocks. "Questa serata non è solo un tributo a un grande uomo, ma un’opportunità per tutti noi di contribuire attivamente a una causa di fondamentale importanza. La musica diventa il mezzo per supportare la scienza e per dare voce a chi lavora instancabilmente e spesso in silenzio alla ricerca di nuove prospettive di cura che possano migliorare le nostre vite. Siamo grati a tutti coloro che sosterranno questo progetto che unisce arte e ricerca in un’unica, potente, esperienza.”