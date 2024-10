Franco Simone interpreta Un Colpo al Cuore: il video

La mia interpretazione di Un Colpo al Cuore è il secondo capitolo del progetto Giancarlo Bigazzi in Lounge pubblicato su GB Music, nato da un’idea di Giovanni Bigazzi con la collaborazione di Franco Fasano e arrangiato da Nerio Poggi, in arte Papik, e Peter de Girolamo. Il regista Giulio Cannata ha voluto raccontare la storia d'amore tra due giovani che si conoscono a Milano; il loro primo ballo, il primo bacio. La loro complicità diventa protagonista di una storia senza tempo che riguarda tutti noi. Non solo trovarsi ma anche viversi e poi lasciarsi. Un viaggio nei sentimenti archetipici sullo sfondo di una metropoli che guarda al futuro ma che sta ancora costruendo pezzi della propria identità.



Con il contributo grafico di Roberto Sordoni ha immortalato la storia di una rottura e della mancanza derivata dall'assenza della persona amata. Proprio come nel brano di Bigazzi, portato al successo nel 1968 da Mina. Ci sono canzoni che, con poche parole e poche note, sono molto di più di un semplice brano musicale. Un Colpo al Cuore è una di queste, perché, ascoltandola o cantandola, ci si trova immersi in un'esperienza simile alla visione di un bel film, o alla lettura di un bel libro. Forse questo succede solo con i capolavori.



Quando Giovanni Bigazzi che io considero l'angelo custode delle creazioni artistiche del grande padre Giancarlo, insieme al poliedrico Franco Fasano, cantautore dalle mille virtù, mi ha proposto di cantare questo brano in versione lounge, ho accettato subito con entusiasmo, ricordando anche con tenerezza e un po' di nostalgia le mille emozioni che mi aveva suscitato l'immensa Mina quando l'ascoltai per la prima volta.



Questo video mi sembra un complemento armonioso rispetto a una canzone così semplice e così efficace. Ci sono degli innamorati che evocano la normale, ma sempre straordinaria, storia di un amore vero: l'incontro, la complicità, le incomprensioni... gioie e dolori nei quali è facile riconoscersi. Il fatto che non appaia la mia immagine e io sia solo voce mi piace particolarmente, perché Un Colpo al Cuore non ha bisogno di tante facce: è un piccolo miracolo musicale che brilla di luce propria.