Nasce la nuova etichetta discografica di casa Sugar, la SZ Sugar

Arriva una novità nel panorama della discografia italiana. Classica contemporanea, elettronica, cibernetica: la musica di oggi, frutto di studi e ricerche, è il cuore della casa editrice SZ Sugar , che adesso diventa anche casa discografica. Le release sono in partnership con CAM Sugar - una delle più importanti etichette di musica da film anch’essa parte del gruppo Sugar Music - con la distribuzione di Universal Music nel mondo: "L’espansione di SZ Sugar nasce in maniera naturale - dichiara Filippo Sugar , CEO di Sugar Music s.p.a. - Questa nuova realtà ci permetterà di svolgere un lavoro di valorizzazione degli artisti e della musica in modo trasversale. Il nostro obiettivo è quello di promuovere le novità, far risaltare il nostro catalogo e il patrimonio storico conservato nei nostri preziosi archivi. Siamo entusiasti di annunciare l'aggiunta di questo ulteriore tassello che si muoverà in sinergia con tutto il gruppo Sugar".

LA PRIMA USCITA E' SIMULTAN DI ROLAND JAYN

Una tappa che rappresenta anche un punto di partenza per la divulgazione di un vasto repertorio appartenente alla storica casa editrice milanese, che sta già richiamando l’interesse di un pubblico nuovo. Lo dimostra la scelta della prima uscita discografica firmata SZ Sugar: Simultan, opera del 1977 del compositore tedesco Roland Kayn (1933-2011), è da oggi disponibile in formato digitale sulle principali piattaforme di streaming online (https://camsugardigi.lnk.to/SIMULTAN) e, grazie alla collaborazione con la casa discografica Die Schachtel, anche in CD fisico. Fra i membri fondatori del gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, Kayn fu uno dei pionieri della musica elettronica e creatore di quella che lui stesso definì “musica cibernetica”, un processo generativo sonoro che avviene attraverso la programmazione e l’elaborazione dei dati. Simultan è un lavoro che emerge da questo metodo compositivo e fu il primo di una serie di boxset nominata “K-Kybernetische Musik / Cybernetic Music”. «La chiamo musica con un ritorno. Suoni che si rinnovano continuamente, indipendenti dal compositore» diceva Kayn, che crea un’opera rivoluzionaria con la quale vuole rivelare il potere intrinseco del suono.



Probabilmente la sua volontà di scoprire costantemente nuovi orizzonti musicali è il motivo per cui è uno degli autori di SZ Sugar che più recentemente, soprattutto sulle piattaforme digitali, ha attirato l’attenzione da parte di numerosi ascoltatori: "È necessario da parte nostra mettere in luce i capolavori di un passato recente, oltre che le opere degli autori di oggi. Questa nuova fase conferma l’intento di stimolare la curiosità per un repertorio con un forte potenziale di diffusione e soprattutto di grande pregio. Sempre nell’ottica del dialogo tra mondi diversi, che rimane uno dei nostri propositi più importanti", afferma Anna Leonardi, direttrice editoriale di SZ Sugar.