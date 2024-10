Mahmood in concerto a Milano, un viaggio tellurico e colorato

Mahmood signore di Milano per la seconda sera consecutiva con uno spettacolo muscolare, adrenalinico, perfetto… anche troppo mi viene da dire. In poco più di un’ora e mezzo di concerto (bravissimo per avere scelto un giusto tempo e non essere caduto nella trappola dei concerti monstre che fatalmente diventano noiosi) ha raccontato il suo viaggio artistico e sul palco ha accolto Blanco per far rivivere al suo pubblico i Brividi, l’immensa, iconica Ornella Vanoni con la quale ha duettato in Santa Allegria e, a sorpresa, è apparsa l’eterea, raffinata Angéle e insieme hanno emozionato con Sempre (per me uno dei momenti più alti dell’intera serata). Ancora tre appuntamenti ottobrini sul palco per Mahmood prima di una pausa: il 25 a Firenze, il 27 a Roma e il 31 a Napoli.