Alanis Morissette, annunciata una data in Italia nel 2025

La canzone più famosa di Alanis Morissette, considerata tra i brani simbolo degli anni Novanta, è Ironic . È stata pubblicata come quarto estratto dell’album Jagged Little Pill nel 1996. È diventato molto celebre anche il video, in cui la cantante viaggia in auto in compagnia di altre versioni di se stessa. Il testo è composto da una serie di strofe che descrivono delle situazioni che si concludono sempre con la stessa domanda: “ Isn't it ironic? ” (" Non è ironico? ")

Una parte del testo recita così: “A traffic jam when you're already late/A no-smoking sign on your cigarette break/It's like ten thousand spoons when all you need is a knife/It's meeting the man of my dreams/And then meeting his beautiful wife/And isn't it ironic... don't you think” ("Un ingorgo stradale quando sei già in ritardo/Un cartello 'vietato fumare' durante la tua pausa sigaretta/È come avere 10mila cucchiai quando quello di cui hai bisogno è un coltello/È incontrare l'uomo dei miei sogni e poi incontrare la sua bellissima moglie/È ironico... Non trovi?")