Tenco 2024, cantautorato sul tapis roulant sognando ritorno al futuro

E’ calato il sipario sulla cinquantesima edizione dei Premi Tenco. Una edizione accompagnata da un meteo bizzarro, con rovesci improvvisi alternati a raggi di sole (quasi) estivi che hanno caratterizzato le luci e le ombre di questi di quattro giorni che sono parsi disegnati col carboncino: parti sfumate e altre aggressive, poetiche, commoventi. Un' edizione che poteva cogliere il traguardo del mezzo secolo per correre nel futuro e ha scelto invece la rassicurante immobilità del tapis roulant. Le Targhe Tenco vengono assegnate da una giuria, i Premi Tenco dal direttivo e quindi non c’è possibilità di appello. Ma quello che accade all’Ariston e dintorni nei quattro giorni ottobrini ha molte altre sfaccettature e una di queste è un uppercut che neanche Jack LaMotta nei suoi combattimenti più iconici: l’assenza di artisti giovani. Non un rapper, non un trapper, non un Gen Z come se il cantautorato si fosse fermato anni fa. Fa eccezione Irene Buselli ma il presentatore che introducendola sottolinea l’attenzione del Tenco per i giovani è il classico caso in cui la toppa è peggiore del buco. Ma quello che mette davvero melanconia è che dietro alla macchina Tenco c’è uno sforzo enorme, ci sono passione e idee, sacrifici personali e ricerca, giovani che lavorano venti ore al giorno perché la festa sia una bella festa.