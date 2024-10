Matteo Borin canta lo spirito ribelle Come una Rockstar: il video

Sono Matteo Borin e vi presento il videoclip del mio nuovo singolo Come Una Rockstar, un brano che per me rappresenta l'essenza e l'attitudine ribelle dello spirito rock anticonformista che mi dà energia ed entusiasmo. Il video è stato realizzato in occasione di una festa tenutasi a Pincara (RO) nella primavera 2024, chiamata Il Capodanno Veneto. Si tratta pertanto di un video live! Inizialmente non pensavo di realizzare una clip per l'evento ma, una volta viste le riprese, non sono riuscito a resistere. Il brano più agguerrito, più energico e rappresentativo dell'intero progetto musicale è proprio Come Una Rockstar. Ho scelto di pubblicare l'estratto di un concerto e non creare un videoclip specifico per farvi ascoltare due versioni del brano: una realizzata in studio, più dettagliata nell'arrangiamento e una decisamente più spartana, in stile vecchia scuola, come da tradizione rock in questa clip. Pochi

fronzoli: basso, batteria, chitarra, la mia voce e una voce femminile di supporto.



Porta male avere una donna a bordo? Chiedetelo al Capitan Sparrow! La velocità del brano durante la live è aumentata in quanto con la band ci siamo letteralmente fatti prendere dall'emozione. Era la prima volta in cui ci siamo trovati davanti ad un migliaio di persone. La band che mi accompagna sul palco, la Trip Audio Band, composta da Davide, Anna e Matteo, costituisce il motore essenziale del progetto, nonché la mia famiglia musicale. È grazie a loro se durante lo show sono riuscito a dare il massimo, la band infatti spinge come un sei cilindri a 5000 giri e i bpm di sicuro superano i limiti di velocità. Non fatelo a casa. Il brano è in streaming ovunque, ma non mettetevi alla guida mentre lo ascoltate, potreste beccarvi una multa per eccesso di velocità. Ma torniamo a noi. Nel video si può notare sul palco, oltre alla Trip

Audio Band e al sottoscritto, c’era fango ovunque ma questo è il rock'n'roll ragazzi e noi non ci fermiamo. Aveva piovuto durante il soundcheck e per di più, nei giorni precedenti, il cielo non si era risparmiato, rovesciando secchie d'acqua. La gente non tardò ad arrivare, avevano pagato il biglietto e non c'erano rimborsi. E menomale!

L'energia di quella giornata è evidente nel video, sembrava di essere nel 1969 a Woodstock: lo so, non c'ero, ma sono convinto che le emozioni, quelle sane e genuine, fossero le stesse, oltre al fango!



Mentre tornavo a casa in macchina me la ridevo come un bambino. Stavo pensando al fatto che appena un anno prima mi trovavo tra il pubblico di questo party e nel

frattampo stavo organizzando il mio primo concerto in un pub della bassa padovana, il RedOne. Solo un anno dopo, stavo cantando lì, davanti a mille persone al Capodanno Veneto, in un posto che conosco come le mie tasche perché da ragazzino passavo le giornate a pesca sul fiume che circonda la location. Mai avrei pensato di riuscire suonare a questo evento. Proprio Come una rockstar! Che figata la musica.