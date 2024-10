Dirotta su Cuba feat Mario Venuti ci portano In The Souk: il video

Una brezza leggera, il vento del deserto che soffia sulla musica e sui nostri volti. Questo cerca di evocare il video di In The Souk. Io e Simona ritroviamo in un istante la complicità dei giorni in cui andavamo in giro per l’Italia con la compagnia di Jesus Christ Superstar con la regia di Massimo Piparo. Lei Maddalena, io Pilato. E magari facciamo finta che il tempo non sia passato dai mitici ‘90. Musica vera, suonata, cantata veramente e i fiati torridi come il deserto. L’emozione del viaggio (cos’è in fondo fare musica?) da condividere con gioia e un pizzico di malinconia. Bentornati Dirotta su Cuba. I love you! MARIO VENUTI

Mario ed io non ci vedevamo dai tempi del Jesus Christ Superstar, è stato bello rincontrarsi dopo tanto tempo sul set di un video che ci vede collaborare insieme per la prima volta. Sulla spiaggia di Mazzara mentre giravamo lo guardavo e pensavo felice “Ma sta succedendo davvero?”. Il video, girato tra Roma sopra un galleggiante sul Tevere e la Sicilia nei i vicoli di Mazzara, racconta di un viaggio fra scorci e sapori magrebini alla ricerca di un’altra dimensione. Mario ed io viaggiamo per tutto il video separati, ognuno per la propria strada come cercando il proprio souk interiore, fra strade polverose, dune e fiori giganti per poi ritrovarsi e camminare insieme al tramonto, quasi come in un sogno, lungo il profilo dell’orizzonte. Ed è proprio così. Il nostro è un viaggio musicale che dura da trent’anni. Le nostre strade artistiche personali e diverse ma che oggi si trovano e si fondono con armonia. E in un’atmosfera calma, quasi surreale, fuori dal caos di Roma, abbiamo fatto le riprese della band dei Dirotta sopra uno stupendo galleggiante sul Tevere. Un posto magico come le atmosfere esotiche e funk di In the Souk. Questo video e questo brano segnano un importante sodalizio con la Sicilia. Il team artistico creativo è infatti tutto siciliano. Mario Venuti è di Catania, l’autore, compositore e arrangiatore David Florio è di Messina, l’ingegnere del suono Riccardo Piparo che ha fatto il mix di In the Souk è di Palermo e pure chi ha fatto il mastering; e il team del video, dal regista Lino Costa all’art director, dalla truccatrice all’assistente alla regia sono di Palermo.

Anche la fotografa Chandra Giudice che ha scattato gli stupendi posati miei e di Mario e ha documentato il backstage durante le riprese è palermitana. Per non parlare della location: metà del video è girato nell’affascinante Kasbah di Mazzara del Vallo e sulle dune delle Tre Fontane. E anche Mario Biondi mi ha dato qualche dritta importante. Con Lino Costa, il regista del video, si è creata subito una bellissima empatia. Oltre ad essere regista è anche un musicista perciò ha una grande sensibilità e rispetto per la musica suonata, vera. E credo che questo si percepisca. ‎SIMONA BENCINI