Acquachiara vince le 15ma edizione di Music For Change, il più importante premio europeo a sfondo civile organizzato dall’Associazione Musica contro le mafie. La giovane cantautrice romana ha trionfato con il brano “Piacere, Sofia” sul tema “Disuguaglianze e Marginalità Sociale” superando un lungo cammino di selezioni in un’edizione record che ha visto ben 917 iscritti di cui soltanto 8 in finale.



Un programma quest’anno rivisitato nei giorni conclusivi dell’evento a Cosenza, ma con il percorso generale fedele alla formula di sempre, la manifestazione che mette al centro la gara tra artisti emergenti giunge al suo clou con l’assegnazione dei premi nel corso di uno spettacolo davanti ad un pubblico di giovanissimi delle generazioni alpha e zeta.



Tra gli altri premi Menzione speciale Club Tenco a Moà col brano “Vedrai sarà bellissimo” sul tema Migrazione e Popoli; Borsa di studio presso il C.E.T. – La Scuola di Mogol: a Margò col brano “Senza fiato” sul tema Ambiente ed Ecologia. Premio Acep/Unemia Borsa di Studio/Produzione sempre a Margò. Da sottolineare il secondo posto di Valentina Tioli con L’Evoluzione