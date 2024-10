Il primo appuntamento sarà domenica 13 ottobre a partire dalle ore 20 negli spazi di Bachelite Clab di via Vertoiba 3 a Milano

Ritorna la rassegna di musica e arti visive promosso dal collettivo artistico Cambio Palco, che per questa stagione si svolgerà negli spazi di Bachelite Clab. Il primo appuntamento sarà domenica 13 ottobre a partire dalle ore 20 e ospiterà tre progetti musicali: Belfiore, Vittoria Sciacca, Mafalda. Le tre cantautrici si alterneranno sul palco del Bachelite che contemporaneamente sarà allestito

per l’esposizione della visual designer e illustratrice Omaima El Hadani. Pericolo Costante è un collettivo che vuole promuovere la parità di genere nelle musica e nelle

arti visive costruendo una rete creativa in cui ci sia reale libertà e uguaglianza. Lo scopo del progetto è supportare l’originalità di ogni espressione artistica e affrontare tematiche legate al gender gap nell’arte emergente. Pericolo Costante vuole quindi dare spazio alle artiste che portano avanti una qualsiasi idea o espressione creativa: dalla musica alle arti figurative, alla poesia, al teatro, senza il costante pericolo di diventare invisibili se non rispondono a determinati canoni o non rispettano la segnaletica.