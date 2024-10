Morto Christopher Ciccone, il fratello di Madonna aveva 63 anni

Per anni era stato uno dei ballerini della sorella, per poi diventare il direttore artistico del tour Blonde Ambition. I rapporti poi si erano guastati e nel 2008 aveva sparato a zero su Madonna in un libro, Life With My Sister, diventato un bestseller

Lutto in casa di Madonna: Christopher Ciccone, il fratello minore della popstar, è morto di cancro a 63 anni. È la seconda persona cara che Madonna perde in un paio di mesi: a settembre era morta anche la matrigna Joan Ciccone per una forma aggressiva di tumore. Un altro fratello, Anthony Ciccone, era, invece, morto l'anno scorso. Madonna e Christopher erano stati legatissimi all'inizio della carriera di lei. Christopher era stato uno dei suoi ballerini e poi il direttore artistico del tour Blonde Ambition. I rapporti poi si erano guastati e nel 2008 il fratello aveva sparato a zero sulla sorella in un libro, Life With My Sister, diventato bestseller nelle classifiche del New York Times. Solo di recente i due erano tornati a essere in buoni rapporti, come aveva confidato Christopher in una intervista a Vogue.