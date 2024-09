Fase ci introduce nel suo autunno artistico con Lucida Follia: VIDEO

E' disponibile video live di Lucida follia, brano inedito di FASE. Il video è stato girato durante il concerto che ha tenuto all’Hiroshima Mon Amour di Torino, occasione in cui ha presentato alcuni brani inediti che entreranno a far parte dell’album in lavorazione. FASE ha scelto di pubblicare in questa versione Lucida follia, eseguita con la sua band, perché non c’è niente di più vero della risposta del pubblico di fronte a una canzone nuova, proposta per la prima volta.



Come spesso capita nei brani scritti da FASE, anche Lucida follia ha diversi livelli di lettura e ognuno può scegliere a quale “piano” fermarsi, ritrovandoci la sua storia personale e identificandosi così con il testo. “È un brano che parte con un’idea e poi si sviluppa stratificandosi -spiega FASE- la mente è un labirinto, pensi di essere lucido ma la follia è in agguato. Come tutti ho commesso errori nella vita, essendo consapevole un secondo dopo che non avrei dovuto agire in quel modo. In questi casi ti fai automaticamente un esame di coscienza, a distanza di tempo questa riflessione l’ho messa in musica”. Nel ritornello di Lucida follia sembra che FASE stia parlando di una persona, ma il soggetto è la follia: “Sto per fare un altro errore e dare spazio alla mia parte folle, o mi farò guidare da quella razionale?”. In conclusione, “La follia non è sempre negativa, tante volte è creatività: è la mia parte artistica e anche la più sensibile della mia anima. Non voglio che la mia follia se ne vada perché perderei ciò che mi rende quello che sono, nel bene e nel male”. La pubblicazione del video di Lucida follia introduce un autunno e un inverno ricco di attività per FASE.