Max De Lorenzis mette le sue fragilità in Ciao Come Stai: il video

Sono davvero emozionato di poter condividere in anteprima il videoclip del mio nuovo singolo, “Ciao come stai?”, ai lettori di Sky TG24. Questo brano è una delle tracce più personali e intime che io abbia mai scritto, e racchiude un percorso, un viaggio emozionale che va ben oltre il semplice atto di dire addio. È una canzone che parla di legami che non si spezzano mai, di amori che continuano a vivere nei ricordi e nell’anima, anche quando la persona amata non c'è più.



“Ciao come stai?” è nato in un momento di estrema fragilità. Avevo paura di condividere queste emozioni, ma poi ho capito che dovevo farlo, perché rappresentano una parte importante della mia storia e, in fondo, della storia di tante persone. Molti di noi hanno provato, vissuto il grande dolore e l’immenso vuoto della perdita, un vuoto che sembra non potersi mai colmare, ma che piano piano riesce a trasformarsi in qualcosa di eterno, in un amore che continua a vivere attraverso la memoria. In questo brano ho voluto trasmettere tutto questo: la sensazione di malinconia, ma anche di dolcezza, che spesso accompagna i ricordi di chi abbiamo amato.

Il video che accompagna "Ciao come stai?" è altrettanto carico di simbolismo. Diretto da Francesco Sardano, è stato girato in Puglia, un luogo che ha sempre significato molto per me. Abbiamo scelto il mare come elemento centrale del video, perché rappresenta l'eternità, qualcosa che non ha fine, proprio come l’amore di cui parlo nella canzone. Nel video, sono vestito di bianco, un colore che simboleggia la purezza e la fragilità, ma anche la speranza. Il mare, con il suo movimento costante, diventa un riflesso di quei sentimenti che, anche se sembrano lontani, continuano a riaffiorare e a far parte di noi.

Una delle scelte visive più importanti del video è la scritta “To Be Continued” alla fine. Questo messaggio è davvero molto importante per me, perché vuole dire che l'amore vero, quello profondo, non finisce mai veramente. Anche quando ci sembra che tutto sia finito, quel legame continua a vivere in qualche modo, sia dentro di noi che nel mondo che ci circonda. È un modo per dire che le storie d’amore non hanno una vera e propria conclusione; semplicemente si trasformano e continuano a far parte della nostra vita.

“Ciao come stai?” non vuole però essere solo un omaggio ad un amore perduto, ma è anche un invito a tutti a mantenere vivi i ricordi di coloro che non sono più con noi fisicamente. Spesso siamo presi dalla frenesia della vita, ci dimentichiamo di soffermarci sui momenti importanti, sulle persone che ci hanno definito e che hanno fatto di noi quello che siamo. Con questa canzone voglio dire che non bisogna mai dimenticare chi siamo e da dove veniamo, perché i legami più sinceri e profondi ci accompagnano per sempre.

La musica ha sempre avuto per me un potere speciale: è un mezzo per esprimere le emozioni che spesso non riusciamo a mettere in parole. Con "Ciao come stai?", ho voluto raccontare un pezzo della mia vita, ma spero anche di dare voce a tutti coloro che hanno vissuto esperienze simili.

Il processo creativo dietro questa canzone è stato molto intenso. Lavorare con Nicola Bruno, che ha prodotto il brano, è stata un'esperienza straordinaria. Abbiamo cercato di catturare la dolcezza e la malinconia di questa storia, creando un’atmosfera musicale che fosse al contempo delicata e forte. Volevamo trasmettere quel mix di emozioni che accompagna i ricordi di un amore che non si può dimenticare.

Sono anche molto orgoglioso del videoclip, perché riflette perfettamente l’essenza del brano. Francesco Sardano, il regista, ha saputo interpretare il mio messaggio in maniera visiva, trasformando il mare in una metafora del tempo e dell’eternità. Girare in Puglia, tra le onde del mare, è stato come tornare alle mie radici, ed è stato molto emozionante per me poter raccontare questa storia in un luogo che mi è così caro.

Spero che chiunque guardi questo video e ascolti “Ciao come stai?” possa sentirsi toccato nell’anima. La mia speranza è che questa canzone possa offrire un po' di conforto a chi ha vissuto una perdita, a chi si sente solo, ma anche a chi vuole ricordare che l’amore, quello vero, non scompare mai del tutto. Continua a vivere, in un modo o nell’altro, e ci accompagna per tutta la vita.

Ringrazio ancora Sky TG24 per l’opportunità di presentare questo progetto in anteprima. È un momento molto speciale per me, perché “Ciao come stai?” è molto più di un singolo o di un video sulle piattaforme digitali: è un pezzo di me, della mia vita e delle mie emozioni più intime. E spero che, condividendo questa parte di me, possa accarezzare il cuore di chi ascolta e aiutare le persone a sentire che, anche nei momenti più bui, non sono mai veramente sole.