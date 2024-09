Dal 26 al 28 settembre torna al Mattatoio LineUp! la rassegna del Romaeuropa festival curata da Giulia Di Giovanni e Matteo Antonaci che continua a indagare le tendenze della canzone italiana tra cantautorato, pop e avant-pop. A orientare il percorso di questa edizione è lo spirito di una nuova generazione musicale in grado di intessere suoni ricercati e cantautorato, elettronica e jazz o di rivolgersi con nuova attitudine e freschezza a rock e post-rock. Un vero e proprio club musicale in cui si alterneranno la cantautrice e polistrumentista Any Other (26 settembre) con il suo sound etereo e penetrante dalle venature rock, la band rivelazione dell’anno Santamarea, vincitrice assoluta dell’edizione 2023 di Musicultura e scelta da ETRO per la colonna sonora della sua sfilata primavera/estate 2024 (26 settembre); la romana Coca Puma , fra dream pop, nu-soul, elettronica, ambient e post-rock (28 settembre), il cantautore, musicista e produttore napoletano Tripolare (28 settembre), al festival per presentare il suo primo album “Vitamina Life”; e ancora AKA5HA e il duo So Beast nell’ambito del “case history” Musica, troppa musica. Vent’anni di Trovarobato (28 settembre), focus sull’etichetta indipendente che ha

Occuperà l’intera giornata del 27 settembre Post Club by Thru Collected, progetto speciale per LineUp! curato dal collettivo che sta riscrivendo le regole della musica italiana: da un lato quasi 4 ore di live con show e DJSet dei membri di Thru Collected e artisti del roster (Alice, Scumma Do Mar, Angelo Kras, D’egidio, MIFU, Clerk e Las

Winx), dall’altro, l’installazione interattiva Why don’t we talk to each other anymore? volta a indagare e rappresentare la patologica incomunicabilità e il distacco emotivo nella generazione degli schermi portatili. Fa parte della sezione anche Le Parole delle Canzoni, il progetto presentato da Treccani con i suoi incontri che mettono in dialogo musicisti e scrittori di cui sono protagonisti l’acclamata ARIETE con FUMETTIBRUTTI (26 settembre), Sano dei Thru Collected e lo scrittore napoletano Alessio Forgione (27 settembre) e ancora, Ghemon in dialogo con Valentina Farinaccio (28 settembre) per un’indagine che dalla musica scivolerà verso la Stand-Up Comedy.