Ornella Vanoni conquista Times square, la foto

Nel giorno del suo novantesimo compleanno, l’artista ha ringraziato il pubblico: “Devo ringraziarvi con il cuore perché è con il cuore che voi mi date la forza di essere come sono”

Un grande compleanno per la signora della musica italiana ( FOTO ). Ornella Vanoni ha appena pubblicato una nuova versione del brano Ti voglio, al suo fianco Elodie e Ditonellapiaga. Il 18 ottobre l’artista lancerà l’album Diverse, nell’attesa un billboard raffigurante la cantante ha conquistato New York.

Ornella Vanoni, il billboard a Times SquarE

Domenica 22 settembre Ornella Vanoni ha spento novanta candeline. L’artista ha ringraziatoil pubblico con un video pubblicato sul suo profilo Instagram: “Oggi io compio 90 anni e potete pensare che io sia triste e invece no, mi sento come ieri, quindi non è cambiato niente”.

La cantante ha aggiunto: “Io voglio ringraziare tutti, abbracciarvi tutti, tutti quelli che mi hanno seguita, che mi hanno anche amata per quello che facevo, per le mie canzoni, per la mia voce”.