Marco Mengoni, è morta a 60 anni la mamma Nadia Ferrari

Aveva 60 anni Nadia Ferrari, mamma di Marco Mengoni. La donna è deceduta a Ronciglione, il paese della provincia di Viterbo da cui il cantante proviene.

L'annuncio

"Una notizia che ci lascia sgomenti... Increduli... Ci siamo salutati il 3 agosto durante il contest Guerriero del tuo Marco... Il tuo sorriso raggiante resterà impresso nel mio cuore così come la tua dolcezza. Ronciglione per Marco è vicino al nostro Marco Mengoni e alla famiglia Mengoni per la perdita di Nadia... Mancherai tantissimo". Così si legge sulla pagina Facebook che, alcuni fan di Ronciglione, hanno creato per l'artista.