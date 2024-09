Quando ho scrittoYou, l'ho dedicato a mio papà, che purtroppo non è più con me. Questo brano è un omaggio alle persone più importanti della vita, quelle che lasciano un segno indelebile e arricchiscono l’esistenza in modo profondo. Il valore che You ha per me è estremamente personale, ma allo stesso tempo universale. Credo che chiunque possa ritrovarsi in queste note e parole, poiché parla di quella persona speciale – You – che può essere un amico, un partner, o un familiare che non c'è più. È un pezzo che spero tocchi il cuore di chi lo ascolta, facendogli rivivere quelle connessioni profonde che possono andare anche al di là dello spazio e del tempo. Al centro del brano ci sono la bellezza e la complessità dei rapporti umani: legami che si creano, che a volte si spezzano, ma che, in un modo o nell'altro, non possono mai essere davvero distrutti. È una riflessione sulle perdite che affrontiamo, ma anche una celebrazione della vita. Nel video realizzato da Borotalco.tv, che esce proprio il giorno del compleanno di mio papà, ho voluto rappresentare visivamente le emozioni contrastanti che si vivono nei rapporti umani attraverso due elementi simbolici: l'acqua (pioggia), e il fuoco (incendio).



Questi elementi, che evocano le forze primordiali e opposte della natura, mi hanno sempre fatto riflettere sul dualismo della vita: armonia e disarmonia, paradiso e inferno, bene e male, gioia e dolore. Un momento che trovo particolarmente potente nel video è quando la scritta "You" prende fuoco, coinvolgendo anche il pianoforte. Questa scena ha un impatto profondo, sia visivamente che emotivamente. Il fuoco, che avvolge tutto e lo riduce in cenere, è denso di simbolismo: non rappresenta solo la distruzione, ma anche la necessità di una trasformazione radicale, come una fenice che risorge dalle proprie ceneri. È un passaggio che segna il distacco necessario per poter andare avanti. Non a caso, nel video, lascio alle spalle ciò che brucia e proseguo il mio cammino, guardando verso il futuro.



Musicalmente, nel video mi esprimo in più modi: canto e oltre al sax suono anche il piano e la batteria, cercando di trasmettere tutte le sfumature emotive del pezzo. Ogni strumento ha un suo ruolo: il piano, con la sua eleganza, il sax, con il suo calore, e la batteria, con la sua forza ritmica, creano una combinazione che riflette la mia visione artistica e il mio desiderio di comunicare qualcosa di profondo e stratificato. Ogni nota, ogni cambiamento di scena o di colore, è pensato per rispecchiare l’intensità delle emozioni che esploro in You. Sono grato a tutte le persone che hanno contribuito a realizzare questo progetto, che per me significa davvero tanto.