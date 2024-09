Cocciante celebra 50 anni dell'album "Anima" con un concerto evento

Una grande festa, una grande location, una grande ricorrenza. Il 29 settembre Riccardo Cocciante si esibirà all'Arena di Verona per celebrare i 50 anni di Anima, il suo storico album che ha segnato una generazione con brani indimenticabili come Bella senz'anima e Quando finisce un amore. Abbiamo incontrato l’artista a Milano per ripercorrere la storia di Anima, suo terzo album, ma anche la sua carriera e soprattutto per comprendere a pieno la sua idea di musica.

La storia di Anima

“Questo disco ha aperto delle porte che non avevo prima, ho rotto anche dei muri. I miei primi due dischi Mu e Poesia sono stati di sperimentazione", spiega l'artista. "Nella discografia di allora si aveva la possibilità di sbagliare, come è capitato anche ai miei colleghi, adesso c’è meno questa possibilità. Oggi bisogna fare centro subito con un disco e a volte con una canzone, ma una canzone non basta, non narra niente dell’artista. Racconta solo una piccola cosa di lui. Dopo i primi due dischi, ho iniziato a realizzare Anima, che è stato un disco difficile perché lo avevamo registrato completamente ed è stato bocciato. Ero un po' disperato, è arrivata la proposta di fare un concerto, in una sala piccola, il Teatro dei Satiri, con Venditti e De Gregori. Wow! Loro avevano già due successi e io solo Poesia. Ho voluto rischiare e l’ho fatto. Ed è stato una rivelazione. Oltre a capire il mondo nuovo che si stava aprendo con Antonello e Francesco, nascevano gli anni ’70. Loro hanno capito anche me, in mezzo a loro due, non so come. Non parlo di cose sociali o politiche. Ero diverso, ero contestatario lo stesso. I miei testi sono allegorici, io avevo dentro una proposta di rivolta, l’epoca stava cambiando".

Bella senz'anima

Il cantautore torna indietro a quegli anni '70 con i ricordi e continua: "Tutta la discografica mi guardava, guardava me, era venuta la Vanoni e diceva che voleva cantare lei Bella senz’anima. In quel momento Ennio Melis mi disse: rifacciamo il disco. Abbiamo chiamato Morricone, ha fatto un arrangiamento meraviglioso, c’era anche Franco Pisano. Lo rifaccio, esce il disco, esce Bella senz’anima come singolo e viene bocciato in radio. Ero sconvolto, c’era una sola radio a quei tempi e se non si passava in radio, nessuno ti prendeva. Sono andato via. Melis allora organizza un giro di ascolto di canzoni di nuove proposte di RCA, da far ascoltare ai disc jockey per poi metterli alla fine delle serate. Ma visto che i disc jockey non volevano passare il mio pezzo, li si obbligava con una specie di “ricatto” ( io ti do questo cantante e tu mandi il brano). Mi hanno poi raccontato che la gente sentendomi si chiedeva di chi fossi, ero veramente atipico. Inaspettatamente, mi chiamarono, ero primo in classifica! Una bomba! Non ero preparato per tutto ciò. Da quel giorno in poi Bella senz’anima è caduta su di me".

Un punto di partenza

Sugli anni successivi a Bella senz'anima sottolinea: "Il dopo è importante, fare una canzone sembra un punto di arrivo invece è una partenza. Ci si scorda che la carriera di un artista non si può fermare a una o due canzoni, bisogna saper continuare a intrattenere le persone e per intrattenere intendo dare loro l’opportunità di sentire altre cose di sé. Noi uomini abbiamo facce diverse, che possiamo esprimere. Ed è questo quello che ho cercato di fare.

La cosa interessante è quanto questo disco abbia aperto gli orizzonti, non solo in Italia, in Sud America, in Spagna quando c’era Franco, passò la censura e diventò un inno alla libertà. Io ringrazio il pubblico, che mi ha dato ragione anche quando uscì Margherita, il pubblico l’ha scelta, il pubblico ha un fiuto che a volte la discografia non ha. Sa capire, sa scovare in mezzo a tanti altri che sono omologati. Io dico che cantare è spogliarsi, esce fuori il nascosto, il non detto. Ricordiamoci che quando nasciamo poi ci insegnano tutto, come parlare, come mangiare, come intrattenere, ma nessuno ci insegna cosa dire con il canto. Il canto è un’espressione, una lingua che non si riesce a dominare, perché nessuno ce lo ha insegnato. Oltrepassare le barriere del fisico e andare a ricercare, nel profondo di noi stessi chi siamo, il canto è veramente importante, è dire qualcosa. Il canto è spogliarsi".