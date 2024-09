Billboard Women In Music, stasera premiazione a Milano: chi ha vinto

Milano si conferma capitale della musica ospitando Billboard Women In Music, la prestigiosa cerimonia di premiazione promossa dall’iconica rivista americana che ogni anno celebra le donne più influenti dell’industria musicale, curata interamente dalla redazione di Billboard Italia, con la regia e la direzione artistica di Gianlorenzo Mortgat, la produzione di Vivo Concerti. Radio ufficiale dell’evento è Radio 105. L’evento arriva in Europa lunedì 16 settembre, con la sua prima edizione che quest'anno è dedicata al talento delle artiste italiane, in scena presso lo storico Teatro Manzoni di Milano, uno dei simboli culturali della città. Con i Patrocini del Comune di Milano e della Camera Nazionale della Moda Italiana BWIM diventa uno degli appuntamenti più importanti a ridosso delle giornate dedicate alla moda femminile. Sarà un’occasione irripetibile per rendere omaggio alle artiste e alle figure chiave del panorama musicale italiano, dalle star che dominano le classifiche alle grandi professioniste che operano dietro le quinte, con una cerimonia di premiazione esclusiva. Quello di lunedì 16 settembre sarà un gala imperdibile, inaugurato dal sindaco di Milano Beppe Sala e guidato da un’inedita coppia di protagonisti del cinema e della tv italiana, Cristiana Capotondi e Maurizio Lastrico, che con la loro energia, ironia e complicità saranno il fil rouge di una serata ricca di emozioni. Spetterà a loro introdurre le artiste premiate e accogliere i presenter e gli ospiti che si avvicenderanno sul palco del Teatro Manzoni per proporre performance inedite pensate appositamente per Billboard Women in Music. Punto di riferimento per artisti, produttori, etichette discografiche e appassionati di musica, Billboard è da sempre conosciuto per la sua approfondita copertura di vari generi e tendenze emergenti e per le sue classifiche musicali. Per questo, i premi di Billboard Women in Music si basano anche su classifiche e sui dati dello streaming.