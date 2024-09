Emilio, nessun risentimento ne I Tuoi Silenzi: il video

I tuoi silenzi è il brano con cui mi affaccio ufficialmente nel panorama musicale con un mio inedito. La canzone è una ballad pop che racconta la fine di una tormentata e travagliata storia d’amore. Un epilogo amaro che il protagonista non avrebbe voluto, ma che rappresenta un punto di svolta per la sua vita. Si può tornare a vivere nonostante il dolore profondo e pervasivo, i ricordi resteranno indelebili e vividi senza più ferire il nostro animo perché la sofferenza è stata accolta, contenuta ed elaborata. Un grande amore, seppur finito, non può trasformarsi in odio e rancore. Nessuno si salva restando ancorato a un risentimento, ci possiamo rapportare con le emozioni spiacevoli in modo profondo per far sì che non influenzino in maniera deleteria la nostra esistenza. Nonostante i giorni bui che a volte potrebbero arrivare, il dolore non è eterno. La magia dell’amore cambia ogni nostra prospettiva, condiziona ciò che facciamo e sentiamo e come ci rapportiamo con gli altri ma da dove si crea questa forza generatrice? Da noi stessi e dall’incontro con l’altro, in fondo affinché una relazione sia solida è fondamentale provare amore in primis per la nostra persona, riconoscere il nostro valore, i punti di forza e le nostre fragilità.



La mia canzone rappresenta e veicola un messaggio importante: si può tornare a vivere ma solo dopo aver raggiunto la consapevolezza. E' fondamentale affrontare la sofferenza per comprenderla. Dunque è necessaria una presa di coscienza.

Fortunatamente, non si tratta di un brano autobiografico in quanto la mia storia d’amore è solida. Mi sono emozionato molto la prima volta che ho letto il testo poiché tendo ad entrare in empatia con le persone e con il loro mondo interno. E se con la mia musica posso fare qualcosa per essere di supporto a chi vive momenti di dolore, sento di aver raggiunto il mio più grande obiettivo. Quell’emozione nel leggere il brano ha raggiunto un picco molto alto nel momento in cui abbiamo registrato il videoclip. Le immagini del video riescono bene ad esprimere il significato della canzone. Ero nello studio di registrazione, ed è lì che ho avvertito la fusione tra la musica e il mio sentire. Le parole sono state lo strumento e contestualmente il prodotto che ha suggellato la magia del momento. Lo ha reso reale, vivo ed eterno. Ero immerso nel collegamento bidirezionale tra mente e cuore ed è stata un’esperienza totalizzante. Il brano vede la collaborazione degli autori: Remo Elia, Oliver Bruno Lapio e Daniela Casale. In questo periodo sono impegnato alla stesura di nuovi inediti. Vi anticipo infine che a breve ci sarà la pubblicazione del mio primo album sotto etichetta LA MIA SONG.