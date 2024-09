Il diavolo a tutto campo, calcio e musica si uniscono per MITO

A Milano il 9 settembre concerto che farà convergere appassionati di musica e tifosi di calcio. Con la partecipazione dell'AC Milan. Musiche di Fabio Vacchi eseguite dall’Orchestra Sinfonica e dal Coro Sinfonico di Milano diretti da Diego Ceretta. Poi a Torino, il 20 settembre, un'altra serata su musiche commissionate a Carlo Crivelli e dedicato al grande Toro in memoria della tragedia di Superga, al suo 75º anniversario

Si terrà lunedì 9 settembre all’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, con inizio alle ore 20, “Il diavolo a tutto campo”, evento inserito nel progetto Musica su due piedi, pensato espressamente per MITO SettembreMusica, la rassegna giunta alla sua diciottesima edizione che si è aperta venerdì 6 settembre in Piazza San Carlo a Torino con la "Nona Sinfonia" di Beethoven diretta dal Maestro Michele Spotti. E proprio a Torino, il prossimo 20 settembre, prenderà forma un progetto con lo stesso intento con le musiche commissionate a Carlo Crivelli e dedicato al grande Toro in memoria della tragedia di Superga, al suo 75º anniversario.