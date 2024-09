Gigi D'Alessio, la possibile scaletta del concerto a Caserta

Cinque appuntamenti in una delle cornici più belle al mondo. Venerdì 6 settembre Gigi D’Alessio ( FOTO ) darà il via all’evento speciale alla Reggia di Caserta . Ecco i dettagli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere eseguite.

GIGI D’ALESSIO ALLA REGGIA DI CASERTA, tutto quello che c’è da sapere

Dopo le numerose date in giro per l’Italia, il cantautore napoletano approderà alla Reggia di Caserta per l’evento in programma per cinque serate fino al 15 settembre.

Gigi D’Alessio, le date dei concerti alla Reggia di Caserta

Dopo la chiusura della tournée estiva dal palco di Messina, l’artista ha dato appuntamento a Caserta: “Sarà il palcoscenico speciale di una nuova avventura da vivere insieme. Vi aspetto!”. Queste le date degli spettacoli:

venerdì 6 settembre

sabato 7 settembre

domenica 8 settembre

sabato 14 settembre

domenica 15 settembre