Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024, dove vederlo in tv stasera

Tutto è pronto per l'attesissimo evento musicale che vedrà gli artisti più amati dal pubblico portare sul palco i loro tormentoni estivi. Appuntamento in diretta dall’Arena di Verona, stasera 3 settembre a partire dalle ore 21. Tutti i dettagli

Eccoci finalmente pronti per il grande attesissimo evento musicale: stasera martedì 3 settembre a partire dalle ore 21 all'Arena di Verona va in scena Power Hits Estate di RTL 102.5, che per l’ottava edizione consecutiva, decreterà la Power Hit dell'estate 2024, vale a dire la canzone vincitrice del premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2024”. A condurre la serata Matteo Campese e Paola Di Benedetto.



dove seguire l'evento

Il 3 settembre, a partire dalle ore 21:00, sarà possibile seguire il Power Hits Estate in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in diretta in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.