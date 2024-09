Io e Marco, uno dei miei produttori nonché compagno di palco, siamo arrivati nel bel mezzo di un pomeriggio fin troppo caldo e ci siamo nascosti, alla ricerca di un po’ di aria, nei mercatini vintage allestiti all’interno (avevamo pure trovato un gilet perfetto per coordinare l’outfit di Marco al mio, ma non ha voluto comprarlo perché sopra c’era una stampa di Gatto Silvestro e non è mai stato un suo grande fan). Dopo questa parentesi, il resto della giornata mi si è srotolato addosso con un po’ di nervosismo: dopo anni che canto davanti alle persone non ho ancora imparato a gestire l’ansia pre concerto, infatti anche durante il sound-check la mia mente già vagava nei meandri della preoccupazione ponendomi domande del tipo ‘’sarai in grado? Guarda quanta gente, ti senti pronta? Ti sei preparata abbastanza?’’. Fortuna però che mi ero portata dietro la settimana enigmistica che mi ha accompagnato prima di iniziare a cantare, un rituale da consolidare col senno di poi perché è super rilassante.

Alla fine è andato tutto alla stragrande: ho ascoltato Il Mago del Gelato per la prima volta live e me ne sono innamorata follemente, poi ho cantato le mie canzoni a squarciagola, tratte dal mio album Annuario, e quando sono scesa dal palco e ho ammirato la bravura e l’energia di Vale Lp, che dopo otto ore e mezzo di viaggio in autostrada, è riuscita con i suoi musicisti a ribaltare la Limonaia e a farci ballare tutti.

La serata è proseguita con me che divoravo un panino affamata dopo la scarica di adrenalina avuta sul palco, i miei amici che ballavano Reggaeton in pista e delle bellissime conversazioni con Vale e altri artisti.