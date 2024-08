Co'Sang portano la Dinastia in concerto a Napoli il 17 e 18 settembre

Venerdì 30 agosto, arriva Dinastia, il nuovo album dei Co'Sang all'albumè stato il singolo O Primm Post, una dichiarazione di intenti da parte del duo di Marianella, che ha gettato le basi per quello che sarà un disco che cambierà le carte in tavola nel rap italiano. Per celebrare questo grande e importante ritorno non potevano mancare collaborazioni nuove e storiche, con artisti che, come i Co’Sang, hanno scritto pagine importanti della scena del nostro paese. Accomunati da una grande stima e rispetto reciproci, si sono uniti a Luchè e Ntò colleghi del calibro di Club Dogo, Liberato, Marracash e Geolier, per un disco che segnerà un punto di svolta per l’hip hop del nostro paese. I feat. sono stati svelati in modo unico, come solo due artisti della loro caratura potevano fare. Attraverso un video girato al Palazzo Reale di Napoli, pubblicato in anteprima sulla pagina di Spotify Italy, infatti, passo dopo passo, sono stati mostrati dei quadri che raffiguravano gli artisti che si sono uniti al duo in questo nuovo e tanto atteso terzo lavoro in studio.



La tracklist di DINASTIA







Nu creature int’o munno, Carne e ossa, Nun è mai fernut, Cchiù tiempo feat. Club Dogo, Sbagli e te ne vai feat. Liberato Nu cuofn ‘e sord, Carnicero feat. Marracash O primm post, Vincente, Perdre ‘a capa feat. Geolier, Comme na fede, Dinastia,