TRF Live sotto il Torrazzo si arricchisce con una serata speciale che chiuderà in grande stile l’evento. Dopo le esibizioni di Fatboy Slim e Elio e le Storie Tese, in programma rispettivamente il 5 e 6 settembre, il 7 settembre la Piazza del Comune di Cremona ospiterà il Karaoke di Fine Estate - La Grande Sfida, organizzato da Disco Pianobar. In seguito al successo della scorsa edizione con oltre 3.500 partecipanti, che ha visto le esibizioni e del maestro Massimo Ranieri, Rondodasosa e Neima Ezza, anche quest’anno torna il TRF Live sotto il Torrazzo, rassegna di fine estate del Tanta Robba Festival, che per il secondo anno si colloca nella Piazza del Comune di Cremona, all'ombra del maestoso Torrazzo, il campanile simbolo della città.



Il Karaoke di Fine Estate - La Grande Sfida, aperto a singoli o gruppi, invita tutti a partecipare e diventare i protagonisti della serata. Le iscrizioni alla sfida sono già aperte: è necessario inviare una mail a discopianobar@gmail.com per prenotare il proprio posto nella competizione. La serata prenderà il via alle ore 19:00, con un DJ set che scalderà l’atmosfera e darà il benvenuto a chi vorrà iscriversi al karaoke, il tutto accompagnato da esibizioni live che prepareranno il pubblico alla grande sfida. Alle 21:00 si accenderanno i riflettori sui protagonisti della gara, pronti a sfidarsi a colpi di voce e stile. E quando la competizione giungerà al termine, i microfoni resteranno aperti per tutti, offrendo l’occasione di salire sul palco e condividere il divertimento in un finale aperto e coinvolgente.



Anche questa edizione del TRF Live sotto il Torrazzo vede una line up con grandi nomi. Il karaoke di Disco Pianobar va ad aggiungersi ai già annunciati Fatboy Slim e Elio e le Storie Tese. Il 5 settembre Fatboy Slim, il leggendario DJ e produttore britannico, infiammerà la Piazza del Comune con il suo spettacolo esplosivo, portando sul palco i successi che hanno segnato la storia della musica dance dagli anni '90 a oggi. Il 6 settembre Elio e le Storie Tese si esibiranno con il loro nuovo tour “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”, promettendo uno show che mescola ironia e musica di alta qualità, in un’esibizione che si preannuncia memorabile.

Il TRF Live sotto il Torrazzo, realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, è organizzato dalla Cooperativa TRE, un'entità nata grazie agli sforzi dell'associazione "Gli Amici di Robi", che ogni anno realizza il Classics Streetball, un torneo di basket 3vs3 in memoria di Roberto Telli.