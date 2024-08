Couscous Unplugged 2024, dai Frenesya a Nesli: il programma

Dal 28 al 31 agosto a Casal del Marmo, 4 giorni di Festival a ingresso libero all'insegna della musica, dell'intercultura, dell'integrazione e della sostenibilità ambientale. All'interno dell'Estate Romana 2024, va in scena la III edizione di Couscous Unplugged 2024, con nomi della vecchia e nuova scena del rap di richiamo nazionale, come Nesli (30 agosto) e Kento (31 agosto), o come Ugo Borghetti della crew 126 (29 agosto), nonché INCE (28 agosto), idolo dei giovanissimi. In ognuno dei quattro appuntamenti alle 19.30 alle 20.45, al Couscous Unplugged microfono aperto per tutti gli artisti di zona che vogliano farsi sentire, e tra tutti i partecipanti all'open mic, il vincitore verrà sostenuto da Spaghetti Unplugged con la produzione, distribuzione e promozione di un singolo.



In programma inoltre dance battles e laboratori di scrittura creativa rap.Le esibizioni saranno precedute ogni giorno da un talk su giovani, periferia e integrazione a cura della giornalista Sabika Shah Povia, e ogni sera dopo i talk e i concerti degli artisti principali, si prosegue fino all'1.30 con vari Djset: "Abbiamo scommesso sulla cultura e sull'inclusione giovanile. Due ingredienti con cui stiamo scrivendo un pezzo di futuro nei quartieri periferici di Roma nord-ovest mettendo al centro il territorio e i ragazzi e le ragazze che lo abitano. Nasce così Cous Cous: il festival giovanile più suggestivo della Città", dichiara il Presidente del Municipio XIV Marco Della Porta.



Si arriva a piedi da stazione Ottavia in 15 min, o con Bus linea 998 direzionw Stazione Monte Monte Mario + Linea 993 Ipogeo degli Ottavi - Cornelia e con Treno ipogeo degli ottavi direzione La Storta. Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con LEA e SIAE, e con il sostegno di Periferiacapitale, il programma per Roma della Fondazione Charlemagne.