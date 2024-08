Sch, spari contro l'auto del rapper, un morto e un ferito grave

Un morto e un ferito grave. Nelle prime ore di lunedì 26 agosto, a La Grande-Motte, in Francia, quattro uomini a bordo di un’auto hanno aperto il fuoco con armi automatiche contro un’altra vettura. Non è chiaro se il bersaglio della sparatoria fosse il rapper marsigliese Sch, che aveva appena terminato un concerto alla discoteca Le Dune ed era già rientrato in albergo. Le due vittime fanno parte del suo entourage: l’uomo seduto sul lato del passeggero è morto raggiunto da due colpi al petto, mentre il conducente, gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale ed è in pericolo di vita. Gli aggressori si sono dati alla fuga.