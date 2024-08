Gaga Chromatica Ball, il grande evento di Lady Gaga su Sky

In esclusiva per l'Italia, mercoledì 28 agosto su Sky e in streaming su NOW e sabato 31 agosto in chiaro su TV8, lo straordinario concerto. Un evento che va al di là della musica, una incredibile performance cardine in una carriera da record

Arriva su Sky e in streaming su NOW e in chiaro su TV8, in esclusiva per l’Italia, Gaga Chromatica Ball, lo straordinario concerto di Lady Gaga. Un evento che va al di là della musica, una incredibile performance cardine nella sua carriera da record: Gaga Chromatica Ball è uno show eccezionale in cui Lady Gaga performa e parla di sé tramite la sua musica, sul suo palco, come mai prima d’ora.

"Una vendetta colorata"

A proposito del suo concerto - che sarà mercoledì 28 agosto su Sky Uno alle 21.15 e su Sky Documentaries alle 22.40, in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go; su TV8 sabato 31 agosto alle 21:30 - la popstar sui suoi social ha commentato: "Chromatica è stata una vendetta colorata. Il caos è diventato pura energia e vita. Con una consistenza che è stato bellissimo sperimentare dal vivo». E ancora, parlando ai suoi fan: «Vi amo, monsters, più di quanto possa dire. Vedetevi in ogni voce, in ogni scelta stilistica, nella coreografia, in ogni immagine... Ecco la verità: non importa dove la vita o la mia carriera mi abbiano portato, il tempo trascorso con voi è sempre un viaggio di ritorno a una parte molto importante di me. In uno stadio pieno di tutti VOI ha preso vita. Grazie per questa sensazione. Spero che vi sentirete visti quando guarderete questo film. E sappiate che l'ho montato personalmente con cura per onorarvi. Ho trascorso innumerevoli ore in sala di montaggio per dare vita alla mia visione. È il mio regalo per voi – conclude – diretto, prodotto e creato da me, insieme ad alcune delle persone più talentuose e creative del mondo".