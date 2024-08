Alfa, la possibile scaletta del concerto a Messina

In autunno il cantautore sarà in concerto nei palazzetti di Roma, Bari, Napoli e Milano

Il 22 agosto Alfa sarà in concerto a Messina per la nuova data del Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato - Tour estivo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo del giovane cantautore: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Alfa in concerto, tutti i dettagli Grande attesa per lo show di Alfa. Reduce dalla partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, giovedì 22 agosto l’artista porterà la sua musica sul palco di Messina. Alfa a Messina, l’orario di inizio e l’indirizzo della location Come indicato da Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per raggiungere l’Arena Capo Peloro: via Fortino snc, 98100, Messina. approfondimento Sogna ragazzo sogna di Vecchioni disco d'oro. Alfa si commuove

Alfa a Messina, la possibile scaletta Al momento il cantautore non ha fornito alcuna anticipazione sulla scaletta del concerto. Secondo quanto riportato da Setlist, questi i brani proposti allo spettacolo di Forte dei Marmi del 4 agosto: Non so chi ha creato il mondo

Ma so che era innamorato

Wanderlust!

Testa Tra Le Nuvole, Pt. 2

Il giro del Mondo

Frida

NoN La AsCoLTare

Nei tuoi occhi cosa c’è

Testa Tra Le Nuvole, Pt. 1

Sofia

Bellissimissima

Dove sei?

Vai!

SNAP

SuL Più BeLLo

Le cose in comune

Vabbè ciao

SaN LoREnZo

5 MINUTI

CI SARÒ

Gianna

You Make Me So Happy

Cin Cin approfondimento Alfa: "Le canzoni sono fotografie e l'emotività si trova nei dettagli"

Alfa, i prossimi concerti Dopo la data di Messina, il cantautore (FOTO) ripartirà per le ultime tre date del tour estivo: il 23 agosto ad Agrigento, il 25 agosto a Monfalcone e infine l’11 settembre a Pisa. Archiviato il tour estivo, il cantautore sarà protagonista di quattro appuntamenti nei palazzetti: 16 novembre, Roma - Palazzo dello Sport

19 novembre, Bari - Palaflorio

20 novembre, Napoli - Palapartenope

25 novembre, Milano - Forum approfondimento Alfa a Sanremo 2024 con Vai, testo e significato della canzone

A maggio Alfa ha pubblicato Vabbè ciao, secondo singolo estratto dall’album Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, certificato disco d’oro. Il videoclip della canzone conta più di un milione e mezzo di visualizzazioni su YouTube.