Renga e Nek, la possibile scaletta del concerto a Corigliano Rossano

I due veterani della kermesse canora tornano sul palco del Teatro Ariston. Renga e Nek sono tra i trenta artisti in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. La coppia porta il brano Pazzo di te e un medley dei loro successi per l'amata serata delle cover

Renga e Nek in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Al timone della manifestazione Amadeus, affiancato ogni sera da un co-conduttore: Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Rosario Fiorello

Un estratto del brano in gara: “Sono pazzo di te / E non sai come vorrei farne a meno / E lo sa solo Dio / Chi è più pazzo di me / Sotto questo mantello di cielo”