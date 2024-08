Addiio a Greg Kihn, il cantante di Jeopardy e Breakup Song

Greg Kihn, il cantante-cantautore di brani di successo degli anni Ottanta come Jeopardy e The Breakup Song (They Don't Write 'Em) è morto a 75 anni per complicazioni del morbo di Alzheimer in una casa di riposo di San Francisco. il decesso è avvenuto martedì 13 agosto ma l’agente dell'artista, Michael Branvold, ha comunicato la notizia soltanto oggi Kihn, che nel 1983 contese a Michael Jackson il primo posto nelle hit parade, e' stato anche un popolare disc jockey radiofonico. Aveva uno stile personale che univa folk, rock classico, blues e pop melodico. A spingerlo a una carriera nel mondo della musica era stato un concerto dei Beatles a cui aveva assistito nel 1964.