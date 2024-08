Un festival in perenne evoluzione che fin dalla sua nascita non smette di alzare la posta in gioco, rimettendosi sempre in discussione ma rimanendo fedele allo spirito originario: quello di celebrare, la primavera come attitudine, la fioritura come visione del mondo, la rinascita come risposta alla decadenza. A prescindere dal periodo dell’anno. Giunto alla sua tredicesima edizione torna il 13 e 14 settembre 2024 Spring Attitude, il festival internazionale di musica e cultura contemporanea, per il terzo anno consecutivo negli spazi en plein air degli Studi di Cinecittà, punto nevralgico e avamposto artistico di Roma. Dal primo pomeriggio a notte fonda.

Forte dello straordinario successo dell’ultima edizione che ha fatto registrare 23.000 presenze e del consolidamento di una rete di importanti relazioni istituzionali, Spring Attitude 2024 si concentra ancora di più sulle direzioni perseguite negli ultimi anni, contribuendo a cambiare il profilo culturale della Capitale. A partire da una line up sempre più trasversale e una proposta musicale eterogenea - dall’ elettronica al cantautorato, dall’alt rock all’ indie - in grado di intercettare le sensibilità di pubblici generazionalmente diversi. Ideata con cura, eleganza, curiosità e un grande gusto per la ricerca. Un’architettura sonora costruita su (apparenti) contrasti e assonanze inedite ed evocative, retta da due grandi palchi che ospiteranno uno dopo l’altro, non stop, alcuni tra gli artisti più interessanti e rappresentativi dell’attuale panorama italiano (Cosmo, MACE, Motta, Marco Castello, Daniela Pes, Emma Nolde, Whitemary, RBSN, Marta Del Grandi, Bobby Joe Long’s Friendship, Gaia Morelli, Anna and Vulkan), al fianco di grandi nomi inteternazionali (Viagra Boys, The Blaze, Acid Arab, Kiasmos, Bar Italia, Barry Can’t Swim, Mount Kimbie, Film School, Samà Abdulhadi, Fat Dog, Jersey).



DAY 1 | venerdì 13 settembre 2024

Barry Can't Swim DJ| The Blaze DJ | Cosmo |Daniela Pes | Jersey | MACE DJ | Marco Castello | Marta Del Grandi |Film School |Rbsn



DAY 2| sabato 14 settembre 2024

Acid Arab LIVE | Bar Italia | Kiasmos | Motta | Mount Kimbie |Sama’ Abdulhadi | Viagra Boys | Emma Nolde | Whitemary | Fat Dog | Bobby Joe Long’s Friendship Party | Gaia Morelli |Anna and Vulkan